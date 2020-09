PiazzaPulita, l'accusa di Riccardo Iacona a Matteo Salvini: "Il corteo No Mask? C'è anche la politica in quella piazza"

11 settembre 2020 a

Operazione sporca, quella di Riccardo Iacona, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, il programma tornato in onda su La7 giovedì 10 settembre. Si parlava del delirante corteo No Mask che si è tenuto lo scorso sabato a Roma. E indovinate un po' Iacona che fa? Tira in ballo Matteo Salvini, buono per tutte le stagioni e per tutte le accuse che si vogliono imbastire. "Nelle piazze dei negazionisti del Covid-19 c'è anche un po' di politica", tromboneggia Iacona. E non pago, aggiunge: "C'è la politica contro Giuseppe Conte e contro un governo. Non è un caso che anche Salvini quando è arrivato al convegno era senza mascherina". Ovviamente, Iacona non si riferisce all'evento No Mask, ma a un appuntamento elettorale a cui il leader della Lega, appunto, è arrivato senza mascherina. Ma resta il fatto che mettere Salvini sullo stesso piano dei No Mask è un'operazione molto pelosa, da guardare con grande sospetto.

