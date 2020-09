Claudio Borghi e il titolo di Repubblica sullo stupro al Circeo: "Qualcosa che di solito manca..."

11 settembre 2020 a

"Ho l'impressione che in questo titolo ci sia qualcosa che usualmente manca, ma non riesco bene ad afferrare cosa potrebbe essere...". Un tweet polemico nei confronti di Repubblica da parte del deputato leghista Claudio Borghi che fa riferimento al titolo sul fatto di cronaca su una violenza sessuale: "Circeo, ragazza di 19 anni denuncia: Stuprata in spiaggia da due romani".

Il deputato leghista nel suo tweet condivide l'articolo in questione suggerendo che il quotidiano di Largo Fochetti usi due pesi e due misure quando accadono questi tragici fatti di cronaca. Quando sono accusati degli stranieri non viene mai menzionata la provenienza, mentre negli ultimi fatti del Circeo la parola romani nel titolo.

