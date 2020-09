Alberto Zangrillo e Berlusconi "morto a marzo", il suo presidente Vergallo: "Un azzardo scientifico"

12 settembre 2020 a

"Se Silvio Berlusconi avrebbe preso il coronavirus a marzo, sarebbe morto". Alberto Zangrillo ha sconvolto tutti, giovedì sera, a Piazzapulia. Anche Alessandro Vergallo, presidente di Aaroi-Emac, l'associazione nazionale degli anestesisti rianimatori ospedalieri di cui fa parte anche il professore del San Raffaele che ha in cura il Cav.

"Berlusconi sarebbe morto e lui lo sa". Zangrillo a Piazzapulita, sconvolgente verità

Secondo Vergallo, intervistato da Repubblica, il virus "resta letale ma si muore meno", merito di "diagnosi precoci e terapia mirate" dopo 6 mesi di (drammatica) esperienza. Sbagliato invee dire che il coronavirus sia "indebolito": "Non abbiamo alcun dato che ci consenta di affermare scientificamente che sia più debole. Non c'è alcuna differenza tra i casi clinici che ricoveriamo adesso e quelli di marzo. Il calo degli accessi in rianimazione non è dovuto a un indebolimento del coronavirus". E Berlusconi? "Fare una prognosi retrospettiva mi sembra un po' un azzardo dal punto di vista scientifico". Lapidario.

