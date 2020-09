Domenica In, Mara Venier sull'intervista saltata a Giuseppe Conte: "Ho visto reazioni sterili"

13 settembre 2020 a

Mara Venier dalla parte di Giuseppe Conte. La conduttrice di Domenica In ha voluto commentare l'intervista "saltata" del premier proprio prevista nel suo programma di Rai 1 per il 13 settembre. "La polemica?Non me l'aspettavo per niente: mi piaceva la possibilità di un in bocca al lupo di Conte agli studenti. Non penavo di suscitare tutto questo. Eppure sono una persona attenta” ha spiegato al Fatto Quotidiano.

"Benvenuti in Corea del Nord". Meloni e l'intollerabile "tentazione" di Conte

E ancora, in una palese frecciatina a Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Ho letto delle reazioni sterili”. E a chi l'accusa di essere filo-M5s, replica. “Sono tornata in Rai grazie ad Angelo Teodoli e Mario Orfeo, e se invece si riferiscono a Vincenzo Spadafora, con lui sono amica da quindici anni e per me è come un fratello. Se sono a Domenica In è perché porto risultati".

