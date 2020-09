Maria Giovanna Maglie, sfottò a Renzi: "Salvini invidioso di te? Ma se sei riuscito a ottenere il 2 per cento di consensi"

13 settembre 2020 a

Quello di Maria Giovanna Maglie a Matteo Renzi è uno sfottò in piena regola. Il leader di Italia Viva, riprendendo una battuta dell'avversario, ha cinguettato: "Dice Salvini che nella prossima vita lui 'vorrebbe fare Renzi' Brutta l’invidia, lo capisco. Io invece mi accontento di poco: a me basta che in questa vita Salvini non faccia il premier. E lavoro per questo".

Immediata la replica della giornalista a cui è bastato poco per portare il fu rottamatore con i piedi per terra. "Invidia? - risponde anche lei con un tweet -. Cioè fatemi capire, Matteo Salvini sarebbe secondo Matteo Renzi invidioso di uno, lui, che è riuscito ad avere il 2 per cento di consensi?". Un duro colpo quello sferrato dalla Maglie, ma che - purtroppo per Renzi - equivale alla realtà dei fatti.

