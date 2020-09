Quarta Repubblica, Maria Giovanna Maglie contro la magistratura: "Il loro metodo contro Salvini"

15 settembre 2020 a

a

a

Toh che caso, a pochi giorni dalle elezioni i magistrati si muovono contro la Lega. Il caso è ovviamente quello dei tre commercialisti arrestati. E della vicenda, o meglio del tempismo sospetto di questa vicenda, si occupa Maria Giovanna Maglie a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4. Poche parole, molto precise: "Il metodo è stato fin dall'inizio quello di indagare senza una notizia di reato, qui a dieci giorni dall'elezioni puntuale come un orologio, arriva l'inchiesta che ha lo scopo di far fare ai giornali titoli contro Salvini", conclude tagliente Maria Giovanna Maglie. Giustizia ad orologeria, insomma? Per lei decisamente sì...

“Sottintendi che sono una cozza?”. Meloni, gelo in studio da Porro per questa frase di Gene Gnocchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.