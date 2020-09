Matteo Salvini contro Lucia Azzolina: "No comment", i banchi con le ruote usati come autoscontro

15 settembre 2020 a

Ieri, lunedì 14 settembre, la ripartenza delle scuole dopo il lungo stop per coronavirus. Ripartenza disastrosa, tra bambini costretti a fare lezioni in ginocchio, aule senza bachi e soprattutto senza professori. Un disastro del governo e di Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione M5s contro cui, da tempo, si batte Matteo Salvini. E proprio il leader della Lega, nel giorno in cui la scuola - teoricamente - è ripartita, rilancia l'emblematico video che potete vedere qui sotto. Un video che è circolato moltissimo su Tik Tok, dove viene introdotto dalla scritta: "Quando la scuola ricomincia e non ci sono nemmeno i banchi". O meglio, dei banchi ci sono, ma soltanto per alcuni, e sono quelli con le rotelle (altri ragazzi sono costretti a stare sulla sedia, punto e stop). E i banchi rotanti come vengono utilizzati? Così, come fossero un'autoscontro. "No comment. Azzolina Bocciata", commenta laconico Matteo Salvini.

