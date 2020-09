Nicola Porro, Vasco Rossi fuori controllo: "Lo psicopatico povero pirla che scrive per lui"

15 settembre 2020 a

Vasco Rossi è un fiume in piena contro Nicola Porro. Il rocker di Zocca è famoso per essere uno che non le manda di certo a dire: a fargli perdere la pazienza è stato un articolo pubblicato sul sito del conduttore di Quarta Repubblica e firmato da Max Del Papa, dal titolo “dai cantanti piedini solo musica pandemicamente corretta”. Sostanzialmente Vasco è sempre stato contro i cosiddetti “negazionisti” e ha sempre predicato cautela, oltre che l’utilizzo della mascherina: proprio non gli è andata giù la descrizione fatta da Del Papa, che lo ha definito “virologo rock” accusandolo di uno stile di vita da “rockstar vitellona” e per i “predicozzi gesuiti più insostenibili ancora dei dischi bolliti”. “Vengo dal vallone di Los Angeles dove abito secondo quello psicopatico povero pirla che scrive per Nicola Perro (anziché Porro, ndr)”, ha esordito un battagliero Vasco, che poi ha continuato su questa impronta ironica: “Non ho avuto tempo di andare al Billionaire con il mio yacht e ho passato l’estate a Zocca. Come sapere davanti a casa mia sono passate decine di migliaia di fans e abbiamo gestito l’inevitabile assembramento in modo impeccabile. Nessun focolaio a Zocca, siete i più belli, alla faccia di quel tale… Perro”.

