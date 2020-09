Quarta Repubblica, Giorgia Meloni e il gelo in studio con Gene Gnocchi: "Sottintendi che sono una cozza?"

14 settembre 2020 a

Nicola Porro apre la nuova puntata di Quarta Repubblica su Rete 4 con la presenza in studio di Giorgia Meloni. La quale si presta con grande auto-ironia ad un siparietto con Gene Gnocchi, che è approdato alla corte di Porro non senza polemiche da parte del mondo della rete. Il comico ha introdotto la leader di Fratelli d’Italia con una biografia sui generis: “Si è diplomata con il massimo dei voti, anche se già allora si dice che utilizzasse Photoshop”. “Sottintendi che sono una cozza?”, è stata la replica divertita della Meloni, che poi ha ascoltato il resto dell’intervento di Gnocchi: “Ha fatto la baby sitter, per far stare buono il bambino gli faceva sentire i discorsi di La Russa. Poi ha scelto un nuovo progetto con Guido Crosetto, cercando di fare il remake della famiglia Addams, salvo poi fondare Fdi”. Infine il comico ha concluso con un’imitazione di Mara Carfagna: “Che ti strilli, la vuoi smettere?”. Brava la Meloni a stare al gioco ed a ridere di gusto della caricatura fatta da Gnocchi.

