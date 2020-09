Flavio Briatore dopo il Covid: "Vi garantisco che l'anno scorso sono stato molto peggio"

15 settembre 2020 a

a

a

“Non voglio minimizzare la malattia, voglio solo raccontare cosa mi è successo”. Inizia così l’intervento di Flavio Briatore, tornato a parlare sui social dopo essersi negativizzato ed essere tornato a Montecarlo. L’imprenditore del Billionaire è stato ricoverato al San Raffaele soltanto per qualche giorno, dopodiché è stato in isolamento nella casa milanese dell’amica Daniela Santanché. “Sono tornato a casa e la prima cosa a cui penso - ha dichiarato Briatore - sono i malati di Covid, a cui auguro di uscire nel più breve tempo possibile dalla malattia, come ne sono uscito io. Lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite e sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffale. Vi garantisco che sono stato malissimo. Quello che ho vissuto in questi 24 giorni non ha nulla di paragonabile: non voglio banalizzare, ma la mia esperienza è questa”. Quindi tutto sommato per Briatore non è stato così problematico il Covid a livello di salute: “Voglio parlare della mia esperienza, ho capito che il coronavirus può essere sconfitto e non bisogna alimentare fobie e isteria collettiva che porterebbero ad una distruzione sociale. Ci possono essere comportamenti superficiali - ha concluso - ma non bisogna lanciare la caccia all’untore”.

"Sfigati, non ero già morto?". Il brutale ritorno di Briatore: fuori i nomi, chi demolisce

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.