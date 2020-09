L'Aria che Tira, Daniela Santanché racconta le due settimane con Flavio Briatore affetto da coronavirus: "La mia casa è ampia"

14 settembre 2020 a

"Avere una persona in isolamento è molto complicato, io sono fortunata perché la mia casa è ampia". La spiega così Daniela Santanché, ospite di L'Aria che Tira in onda su La7, parlando dell'esperienza di aver avuto dentro casa per due settimane il suo amico Flavio Briatore, colpito dal coronavirus.

Il patron del Billionaire è stato in isolamento dal 29 agosto dopo un ricovero di una settimana al San Raffaele di Milano. Briatore è stato ospite di Daniela Santanché nella sua casa milanese dopo che aveva trascorso una settimana ricoverato scoperta la sua positività al Covid. La Santanché, infine, fa anche i complimenti ad Alberto Zangrillo, il medico che ha curato Briatore e Berlusconi: "é stato bravissimo"

