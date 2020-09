Luca Cordero di Montezemolo, Dagospia: "Come lo hanno beccato in centro a Roma, non ditelo a John Elkann"

16 settembre 2020 a

Un flash, malizioso e velenoso, così come solo Dagospia sa fare. Un flash in salsa Fiat e Ferrari. Sul sito di Roberto D'Agostino, infatti si legge: "Non dite a John Elkann che il suo altamente disistimato predecessore alla guida del gruppo Fiat e di Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, si diverte tantissimo a scorrazzare per i sanpietrini del tridente di Roma con la sua berlina elettrica, una Tesla...", conclude Dagospia. Già, Montezemolo non avrebbe scelto né un bolide Ferrari né un'auto del vasto parco dei modelli Fca. Bensì si aggirerebbe per le vie della Capitale con una Tesla. Nel caso, un discreto sfregio a John Elkann, con cui i rapporti non sono mai stati particolarmente distesi.

