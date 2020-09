Flavio Briatore contro Vincenzo De Luca: "La prostatite? Ce l'ha 50 centimetri sopra ai polmoni"

17 settembre 2020 a

Un'intervista pirotecnica, quella concessa da Flavio Briatore al Corriere della Sera. Mister Billionaire torna a difendersi dalle accuse di chi ha puntato il dito per le sue parole sul coronavirus, lo stesso Covid-19 che ha poi preso e sconfitto. Parla di "attacco alla Sardegna e alle discoteche di destra", difende ancora una volta Alberto Zangrillo. Dunque, le repliche a chi lo ha insultato. Per esempio a Claudio Mazzanti, assessore bolognese del Pd che dopo la notizia della positività di Briatore al coronavirus aveva parlato di "giustizia divina". "Ai poveracci non bisogna neanche rispondere, io non auguro una malattia al mio peggior nemico. Infierire su uno in difficoltà è di sinistra? Vedo invidia, rancore e persone che non andranno lontane a governare", taglia corto. Poi si passa a Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, il quale aveva detto che "la prostatite ce l'ha nei polmoni". "Lui la prostatite ce l’ha più alta che nei polmoni: 50 centimetri più su", replica Briatore. Ko tecnico per Vincenzo De Luca.

