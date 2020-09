Giorgia Meloni, il nuovo potere di FdI conquista la Rai. "Chi è il suo uomo che sussurra a Salini"

18 settembre 2020 a

Sempre più potente, Giorgia Meloni, anche in Rai. I sondaggi, d'altronde, non mentono: Fratelli d'Italia è il partito emergente di questo 2020, in grado di scavalcare il Movimento 5 Stelle e addirittura ipotizzare di "insidiare" la Lega (pur ancora lontana) come traino del centrodestra. Come suggerisce Dagospia, la prova di questa escalation arriva da viale Mazzini: "Molto spesso - sottolinea Giuseppe Candela - è la Rai ad anticipare il cambiamento politico dell'Italia, del potere e dei nuovi equilibri".

Video su questo argomento “Campagna stomachevole, pensano di comprare i voti”. Meloni umilia la sinistra in Puglia

Non a caso, "esponenti vicini a Fratelli d'Italia continuano a ottenere spazi (soprattutto nella Rai2 di Di Meo, in quota FdI) e promozioni", prosegue il sempre molto ben informato Candela, che accende i fari su una eminenza grigia di FdI, il membro del CdA Rai Giampaolo Rossi: "Fa sentire con forza il suo peso. Rossi ha da sempre un ottimo rapporto con l'amministratore delegato Fabrizio Salini a cui sussurra spesso le sue volontà".

