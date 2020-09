Alan Friedman a Stasera Italia: "Se Salvini e Ceccardi vincono, addio alla Toscana ben gestita"

18 settembre 2020 a

Il "toscano d'adozione" Alan Friedman, in collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia, dice la sua sulle imminenti elezioni regionali. "La Toscana - riconosce - è il test più importante di questa tornata, ma non sono del parere che il governo cadrà a causa del voto". Una professione di ottimismo che però Friedman, americano e anti.-sovranista, per sicurezza pensa bene di rafforzare manganellando per bene il centrodestra.

"Vivo tra la Toscana e New York, qui c'è tensione. Ho notato che tutti i toscani sono nervosi perché questa è una roccaforte del Pd, più che l'Emilia Romagna, e se i sovranisti anti-europei e anti-immigrati vincessero qui la Toscana progressista e ben gestita forse rischierebbe un'altra sorte". L'uomo nero va sempre di moda, anche alle regionali.

