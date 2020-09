Nicola Zingaretti a Pistoia, comizio Pd in una piazza mezza vuota. Deriso: "Zero possibilità di contagio"

18 settembre 2020 a

Dalle parti del centrodestra è sempre l'ora di ironizzare su Nicola Zingaretti, le Feste dell'Unità e affini. Da una parte, alle feste del Pd si chiude spesso un occhio tollerando partecipanti senza mascherina e a stretto contatto, in deroga alle normative anti-coronavirus.

Video su questo argomento L'infiltrato alla Festa dell'Unità in Toscana: appena vedono che li stanno riprendendo...

Dall'altra, in queste settimane di campagna elettorale per le (decisive, forse) regionali del 20 e 21 settembre, in tanti sui social sottolineano la scarsa affluenza agli eventi e ai banchetti organizzati dai partiti della maggioranza. E Radio Savana, profilo Twitter molto letto dai sovranisti, sfodera un'altra perla: "Comizio di Zingaretti a Pistoia: zero probabilità di contagio". Effettivamente il distanziamento sociale qui assume una nuova connotazione: distanziamento politico. Tra Pd e suoi (ex) elettori.

