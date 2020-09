DiMartedì, con Giovanni Floris ecco Neri Marcorè: non solo Giuseppe Conte, le indiscrezioni sulla new-entry

20 settembre 2020 a

a

a

Con un selfie di Giovanni Floris accanto a Neri Marcorè, Andrea Salerno annuncia con un tweet l'arrivo del comico su La7. Anche se si trova in ospedale per una brutta caduta con lo scooter sulle buche di Roma, il direttore di La7 ha trovato tempo e modo di annunciare un'importante new entry per la rete di Urbano Cairo. Il palcoscenico sarà il programma di Floris DiMartedì, che ha riaperto i battenti l'8 settembre scorso riprendendosi subito la leadership negli ascolti tra i talk del martedì di prima serata. Nessuna indiscrezione sulla data di esordio di Neri Marcorè nel programma del martedì sera, ma secondo indiscrezioni dovrebbe essere presente già dalla puntata di dopodomani, quella del 22 settembre. Marcorè dovrebbe spendersi nell'imitazione del premier, Giuseppe Conte, ma starebbe studiando anche nuove maschere. Insomma, non ci resta che attendere.

Video su questo argomento Cari Floris e Concita, beccatevi questa. "Dedicato a chi ci vuole male", Salvini in piazza, ovazione

"Saccente e col ditino alzato". Mentana massacra Concita De Gregorio, maestrina rossa anti-Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.