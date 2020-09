Enrico Mentana a Piazzapulita: "L'inchiesta sulla Lega? Concita De Gregorio contro Salvini, saccente col ditino alzato"

18 settembre 2020 a

L'inchiesta che dovrebbe inchiodare Matteo Salvini e la Lega? Quisquilie, o quasi. Enrico Mentana, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, affronta il tema dell'indagine che ha portato all'arresto di tre commercialisti vicini al Carroccio, partita da una presunta cresta sulla compravendita del capannone della Lombardia Film Commission a Cormano.

"In molti, nel Paese reale, dicono che i commercialisti fanno questo sempre - allarga le braccia il direttore del TgLa7 -. Io non la penso così, però è vero che è difficile vedere qui le stimmate di un grave caso internazionale. Un conto sono i 49 milioni, un conto sono gli 800mila euro...".

"In 28 anni, da Tangentopoli in poi - sottolinea Mentana -, abbiamo visto tante inchieste, con l'arroccamento dei partiti ma pure degli elettori. Lo scontro tra Matteo Salvini e Concita De Gregorio a DiMartedì l'altra sera è lo scontro visto in tanti anni tra la sinistra colta e un po' didascalica e saccente col ditino e dall'altra parte la destra popolana e ribalda. Questo governo è nato per non far governare Salvini, se poi cavalchi pure un'inchiesta giudiziaria il rischio aureola per il capo della Lega è reale".

