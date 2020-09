Romina Power, "è vergognoso": la foto-choc di una bambina e il durissimo sfogo della cantante

21 settembre 2020 a

Un duro sfogo di Romina Power. Uno sfogo affidato ai social, dove spesso l'ex di Al Bano Carrisi promuove campagne a favore dell'ambiente e dei diritti umani. La cantante ha infatti condiviso la foto di una bambina georgiana con le mani davanti agli occhi. In calce la didascalia: "È vergognoso". Si tratta di una campagna di Amnesty International, supportata dalla Power, per la liberazione delle donne detenute e mutilate attraverso la pratica dell'isterectomia in Georgia. Campagna che Romina Power chiede di promuovere ai suoi fan. Un appello che segue di qualche giorno quello in favore delle acque della Puglia: "Salviamo il mare del Salento", aveva scritto sempre su Instagram.

