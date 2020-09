Referendum, Paolo Becchi: "Vince il Sì? Non tutto il male vien per nuocere: al voto subito"

21 settembre 2020 a

a

a

"Non tutto il male viene per nuocere. È passato il Sì, allora la composizione numerica attuale del parlamento è da domani illegittima. E dunque il PdR dovrebbe sciogliere le Camere. Al voto dunque! Al voto!". Questo il commento di Paolo Becchi su Twitter dopo la quasi certa vittoria del si al referendum costituzionale del taglio dei parlamentari.

Becchi aveva fatto campagna elettorale per il No, ma approfitta del risultato per comunque trovare qualcosa di positivo dall'esito del voto. In pratica la stessa posizione del direttore di Libero, Vittorio Feltri. Aveva previsto la vittoria del sì, pur non dando troppa importanza al quesito elettorale, precisando che in questo caso il Capo dello Stato, Sergio Mattarella sarebbe obbligato a sciogliere le Camere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.