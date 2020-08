Paolo Becchi contro il Tg1 sulla protesta di Berlino: "In piazza negazionisti ed estremisti? Tutto falso, siete miserabili"

29 agosto 2020 a

“Ora al Tg1: ‘a Berlino i negazionisti del Covid con sigle di estrema destra’. È tutto falso”. Così Paolo Becchi ha commentato il tentativo del telegiornale di far passare la grande manifestazione pacifica nella capitale tedesca come un raduno di estremisti. “A Berlino - ha sottolineato il professore - ci sono centinaia di migliaia di europei che manifestano pacificamente contro il lockdown della democrazia. Siete dei miserabili”. La polizia ha però sospeso la protesta - che ha coinvolto quasi ventimila persone - per il mancato rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonostante le ripetute richieste: “Hanno sciolto la manifestazione senza un reale motivo. È un attacco alla libertà di espressione. A questo punto qualsiasi atto di violenza (che speriamo non ci sia) ricade sulla polizia”. Becchi quindi si schiera apertamente e continuamente da parte dei manifestanti, che hanno il merito di aver messo in piedi a Berlino la più grande protesta europea contro l’uso politico della pandemia.

