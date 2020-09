Ilaria Capua insultata dopo DiMartedì: "Brutta tr*** hai finito di dire str***", attacco sconvolgente

24 settembre 2020 a

“Brutta tr***a hai finito di dire str***te”. Ilaria Capua ha svelato l’orrore che è costretta a sopportare ogni volta che appare in televisione. Nello specifico a DiMartedì, dove solo due giorni fa aveva spiegato che c’erano avvisaglie di una seconda ondata di coronavirus in gran parte d’Europa, mentre l’Italia non deve abbassare la guardia pur avendo una situazione epidemiologica sotto controllo al momento. La Capua si era espressa con il solito garbo e soprattutto con equilibrio, doti che a diversi suoi colleghi sono mancate durante questi lunghi mesi di apparizioni televisive. Eppure si è ritrovata coperta di offese pesanti: “Il mercoledì mattina - ha scritto su Twitter - lo battezzo con gli insulti relativi alla mia presenza in tv. Li vorrei ritwittare tutti. Per protesta. Nei cito uno esemplare: ‘Brutta tr… hai finito di dire str…”. Roberto Burioni le ha inviato subito un messaggio di solidarietà, rivelando che anche lui è molto bersagliato: “Nei miei confronti alcuni dimostrano maggiore fantasia, come quello che mi ha scritto ‘satanista criminale piddino’”.

