Ilaria Capua a DiMartedì sulle mascherine: "Come un nuovo profilattico, il cambio dei comportamenti fermerà il coronavirus"

09 settembre 2020 a

Siamo a DiMartedì, tornato con la nuova stagione in onda su La7 martedì 8 settembre. Tra gli ospiti la virologa Ilaria Capua, alla quale Giovanni Floris si rivolge chiedendo se, nella fase della convivenza al coronavirus, è inevitabile la perdita di alcune libertà. La Capua non risponde nel merito, ma con un ragionamento articolato in cui esordisce affermando: "Ma... io mi auguro veramente che il grosso delle vite perdute ce lo siamo lasciati alle spalle". Poi la virologa spazia in un peculiare parallelismo: "Credo che questa situazione porterà e ci obbligherà a cambiare dei comportamenti. Così come fu ai tempi dell'Hiv, un'altra grande pandemia trasmissibile in altra maniera, per vie sessuali, che è stata fermata grazie e soprattutto al cambio dei comportamenti. Quindi il profilattico è diventato uno dei principali strumenti di lotta a questa pandemia. La mascherina - ed eccoci al parallelismo - va messa un po' come il nuovo profilattico: funziona, va utilizzato e va utilizzato soprattutto in queste situazioni. Senza renderlo odioso per evitare che la gente non lo porti più", conclude Ilaria Capua.

