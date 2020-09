Mauro Corona, Bianca Berlinguer "gallina" a #Cartabianca? Urla al giornalista: "Andate affanc***"

24 settembre 2020 a

Altro che scuse a Bianca Berlinguer. "Stai zitta gallina", ha ripetuto Mauro Corona a #Cartabianca, creando l'ennesimo caso a Raitre e a viale Mazzini. La Zarina se l'è legata al dito, rispondendo al suo ospite fisso per le rime in diretta ("Senta io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi le pare, ma non si permetta di dirlo a me. Chiaro il concetto?") e poi a mezzo stampa, adombrando l'ipotesi di un allontanamento definitivo dello scrittore (che ha già annunciato l'addio a fine stagione): "Lo lascio un po' in sospeso - spiega la Berlinguer a Non è un paese per giovani su Radio2 -, perché effettivamente martedì ha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite... Francamente ha esagerato e senza un motivo preciso".

“Conduci da sola, gallina”. Mauro Corona, rissa brutale con Bianca Berlinguer: “Non ti permettere”, finisce malissimo | Video

E Corona? Il burbero alpinista-intellettuale, raggiunto telefonicamente dal Corriere della Sera, non torna sui suoi passi (che l'hanno portato a lasciare il collegamento in diretta), o perlomeno non pubblicamente. "Contattato - spiega il Corsera - Corona non ha voluto parlare e ha urlato: 'Io ho scritto 30 libri e mi chiamate per il gossip. Andate a ...'". E due.

