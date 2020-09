Mauro Corona cacciato da #Cartabianca: "Gallina? Lascio in sospeso", Bianca Berlinguer offesa

23 settembre 2020 a

Dopo l'ultima puntata di #Cartabianca con il litigio tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona è scontato chiedersi se rivedremo lo scrittore nel talk-show in onda su Rai Tre, la settimana prossima. "Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamente ieri ha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite... francamente ha esagerato e senza un motivo preciso".

Ha risposto così Bianca Berlinguer alla domanda di Tommaso Labate e Massimo Cervelli, intervenendo su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani, dopo lo scontro andato in scena ieri con lo scrittore, ospite fisso del programma. "Gallina", ha detto Corona rivolgendosi alla giornalista. "Fa parte un po’ del rapporto tra me e Corona, lui come sempre ha esagerato e gli ho risposto quello che pensavo fosse giusto rispondere", ha concluso la conduttrice.

