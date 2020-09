Cartabianca, lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: "Conduci da sola, gallina", "Non si permetta"

23 settembre 2020 a

a

a

Uno scontro a dir poco clamoroso si è consumato a #Cartabianca, in diretta su Rai3. “Non si permetta di dirmi gallina”, tuona Bianca Berlinguer nel tentativo di mettere in riga Mauro Corona, che alza la voce e perde le staffe: “Senta Bianchina, se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina!”. Tutto è nato per un riferimento esplicito ad un albergo che lo scrittore ha tentato di fare, venendo bloccato dalla conduttrice: “Non possiamo fare pubblicità. Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Ci sono regole che anche lei deve rispettare”. Corona ha completato il suo intervento, dopodiché ha chiuso così: “Non dico più niente, tutto qui, arrivederci e mi stia bene”.

GUARDA IL VIDEO

“Io a Salvini gliel'ho sempre detto”. Mauro Corona, clamorosa confessione in diretta: Bianca Berlinguer spiazzata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.