Pasquale Tridico si aumenta lo stipendio, Vittorio Sgarbi: "Messo lì proprio dal M5s, poi non pagano le pensioni"

Stipendio aumentato con effetto retroattivo in piena estate per passare inosservato. È quanto ha fatto Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, "beccato" da Repubblica che racconta quanto accaduto: "Tridico è schizzato a 150mila euro dai 62mila percepiti in principio di mandato". Una notizia che ha mandato su tutte le furie anche Vittorio Sgarbi.

Il critico d'arte, più puntuale che mai, ha dedicato al numero uno dell'istituto che gestisce le pensioni degli italiani un cinguettio al vetriolo: "Vogliamo parlare dell’INPS che un giorno sì e l’altro pure lancia l’allarme sulla difficoltà a pagare le pensioni mentre il suo presidente, messo lì dai 5 Stelle, si aumenta lo stipendio?". Proprio pochi giorni fa lo stesso Tridico denunciava che 33 mila domande di cassa integrazione erano ancora da pagare. Alla faccia del taglio dei parlamentari tanto voluto dal Movimento verrebbe da dire.

