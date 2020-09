Live-Non è la D'Urso, Antonio Maria Rinaldi infierisce su Alba Parietti: "Finalmente una candidata italiana a pieno titolo"

29 settembre 2020 a

Così Alba Parietti fece calare il gelo. Torniamo a parlare dello sfondone della showgirl a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5 la scorsa domenica. A confronto con Matteo Salvini ed Alessandro Sallusti, la Parietti sosteneva le sue posizioni sull'immigrazione: porti aperti. E per dare credito a quanto diceva ha affermato: "Ma il Pil chi lo paga sennò?". Peccato che il Pil non lo paghi nessuno, trattandosi di prodotto interno lordo. Gelo in studio e risatine a denti stretti. Ma della gaffe ne torniamo a parlare perché, tra i vari, ha scatenato anche Antonio Maria Rinaldi, che ha rilanciato un video-montaggio dello sfondone della Parietti introducendolo col seguente commento: "Finalmente l'Italia ha una candidata a pieno titolo per il Nobel per l'economia". Una sonora pernacchia di Rinaldi alla Parietti.

