Antonio De Marco, a Pomeriggio 5 lo scoop della D'Urso. Giada Pezzaioli: "Ho visto il killer in faccia, stava andando ad ucciderli"

01 ottobre 2020 a

a

a

Una testimone oculare a Pomeriggio 5. Lo scoop di Barbara D'Urso sul terrificante duplice omicidio di Lecce: in collegamento c'è Giada Pezzaioli, compagna dell'ex tronista di Uomini e donne Antonio Conversano, che sostiene di aver visto da vicino Antonio De Marco poco prima dell'assassinio dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta.



"De Marco, personalità con tratti abnormi". Bruzzone, "l'ideale" sanguinario dietro l'orrore di Lecce

"Ha visto il killer in faccia", la introduce la D'Urso. Giada è visibilmente scossa: "Sono agitata, sono incinta e non è una cosa che mi fa piacere. Lo sto facendo per dovere di cronaca e per rispetto tuo". Quindi il racconto degli orrori: ha incrociato il 21enne studente di infermieristica in strada, vestito di nero. "Probabilmente stava uscendo di casa per andare a compiere l’omicidio". Lo definisce "una persona strana, con un atteggiamento strano. Aveva occhi grandi, si guardava intorno e ha incrociato il mio sguardo perché è passato alla sinistra della mia macchina". Da brivici, con la D'Urso che conclude: "Neanche nei film di Dario Argento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.