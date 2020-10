Aldo Cazzullo a Tagadà contro Giuseppe Conte: "Stato d'emergenza? Il 31 gennaio è troppo in là"

01 ottobre 2020 a

a

a

A Tagadà di Tiziana Panella su La7 si discute dell'ennesima proroga dello stato d'emergenza decisa dal governo: fino al 31 gennaio "pieni poteri" per Giuseppe Conte. Ospite in studio ecco Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera, a chi la Panella chiede: ci saranno altre polemiche? Scontata la risposta: sì, ci saranno. "Sono dubbi legittimi. Anche in Spagna c'è stato lo stato di emergenza, che scadeva ogni mese, dunque il Parlamento votava sulla proroga dopo un dibattito - ricorda Cazzullo -. I partiti hanno anche cambiato posizione: il partito popolare, dell'opposizione, prima ha votato a favore, poi contro, poi si è astenuto. Tutto è legittimo, però bisogna discutere e votare. Da qua al 31 gennaio... l'emergenza non è finita, però mi sembra un po' tanto, deciso così all'improvviso", conclude Cazzullo. Insomma, da un insospettabile lezioni di democrazia a un Conte che sta davvero forzando troppo la mano. O anche Cazzullo è un "pericoloso sovranista"?

"Si sta ravvedendo, ma crea odio". Fornero con look da prof insulta Salvini (e la Panella se la ride)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.