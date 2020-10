Dritto e Rovescio, Flavio Briatore contro Giuseppe Conte e governo: "Schifano chi spende soldi"

02 ottobre 2020 a

Colpo su colpo, trasmissione dopo trasmissione, Flavio Briatore continua a togliersi sassolini dalle scarpe dopo l'infuocata estate delle polemiche a sfondo-coronavirus. Ultimo atto, Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 1 ottobre, dove mister Billionaire attacca nuovamente governo e "rosiconi". "Per fortuna o sfortuna sono molto conosciuto, per cui sono sempre stato molto critico col governo - premette sornione -. Non gli sembrava vero di attaccare il Billionaire, Briatore e Costa Smeralda, che sicuramente non piace perché c'è una clientela che spende soldi. Quando in Italia la clientela spende soldi non li vogliamo, noi vogliamo quelli che arrivano e ce li prendono. È nato così, volevano un capro espiatorio, volevano sapere chi erano gli untori. Poi abbiamo visto che anche i giocatori del Genoa, che sono monitorati 24 ore su 24, possono prendere il coronavirus", conclude Flavio Briatore.

