Coronavirus, Massimo Giannini positivo: evacuata tutta la redazione de "La Stampa"

Altro caso di positività nella giornata di lunedì 5 ottobre. Oltre a Beatrice Lorenzin, anche Massimo Giannini è risultato positivo al coronavirus. La notizia arriva da Dagospia che svela che alla Stampa - giornale di cui Giannini è direttore - è in corso "un'evacuazione della redazione". Il quotidiano dovrà infatti sottoporsi a tutte le misure del caso: ossia sanificazione dei locali e controlli a tappeto. Prima di questo nessuno, tra giornalisti e poligrafici, potrà rientrare in sede. Un brusco stop ai lavori in un momento nero dal punto di vista dei contagi. Il tutto mentre il governo pare orientato a proporre un nuovo Dpcm ancor più restrittivo rispetto alle ipotesi iniziali: verrà reintrodotto il coprifuoco di fatto dalle 23, con la chiusura anticipata di bar, pub e ristoranti.

Intanto Giannini si è apprestato a rassicurare i suoi sostenitori: "Dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone e sono positivo al Covid-19. Ringrazio tutti per l’affetto, al giornale ci stiamo organizzando e domani ci saremo, come sempre e più di sempre. Ma attenti: il virus c’è, usiamo tutte le precauzioni. Solo così 'andrà tutto bene'", cinguetta il direttore del quotidiano torinese.

