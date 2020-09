Massimo Giannini a Otto e mezzo: "Rumors dalla Toscana, la preoccupazione cresce". Salvini "Capitano per sempre"?

15 settembre 2020 a

"Si sentono rumors, in Toscana la preoccupazione cresce". Massimo Giannini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, delinea uno scenario clamoroso. I contraccolpi per il Pd in queste regionali rischiano di essere devastanti, come pure nel centrodestra.

"In Toscana vincerebbe Susanna Ceccardi - sottolinea il direttore della Stampa -, la candidata diretta emanazione di Matteo Salvini, l'unica che lui schiera in questa tornata elettorale a parte Luca Zaia che in Veneto fa gara a sé. Se Salvini vince in Toscana, resta Capitano per sempre, non gli toccheranno più la leadership e farà crescere la tentazione di dare la spallata definitiva al governo. A quel punto il terremoto politico è assicurato".

