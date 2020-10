Rocco Casalino fa causa a Dagospia e chiede 200mila euro. La replica: "Povero ragazzo, fatti del male"

05 ottobre 2020 a

Rocco Casalino contro Dagospia. Il portavoce del premier Giuseppe Conte ha chiesto un risarcimento danni dal valore di 200mila euro per "diffamazione aggravata". Ad annunciarlo è lo stesso sito di Roberto d'Agostino che commenta: "Povero ragazzo, dai e dai a forza di tracimare in campi a lui sconosciuti (la palude italiana, la politica internazionale, l'ascesi omo-cubana) anche il più modesto e ritroso degli esseri viene colto dal sospetto che il destino lo abbia chiamato a diverso e più alto compito: farsi del male". Nel mirino due articoli e "un meme", un'imitazione apparsa su Dago che il capo comunicazione di Palazzo Chigi non ha preso bene.

