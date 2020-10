Matteo Salvini replica alle ballerine dei centri sociali: "Noi criminali che fott*** milioni? Per cosa siete pronte"

05 ottobre 2020 a

“Che ritmo, siete pronte per Ballando con le stelle”. Così Matteo Salvini ha preso in giro alcune donne impegnate in quello che lui descrive “il balletto dei centri sociali a Catania”. Nel video rilanciato sui social dal segretario della Lega si vedono cinque donne preparare alcuni passi e cantare un motivetto che è chiaramente un messaggio politico: “La Lega è criminale, la sua violenza è patriarcale, è amica dei padroni e si fotte i gran milioni”. Salvini si è fatto una sana risata su queste immagini, dopodiché si è lasciato andare ad una battuta che ha tirato in causa Ballando con le stelle. Proprio con lo show di RaiUno era entrato in polemica nelle scorse ore, dato che il giudice (non di tribunale) Guillermo Mariotto aveva espresso una sentenza durissima contro di lui: “Caso Gregoretti? È stato un abuso di potere e un gesto contro i migranti anti-costituzionale”. Poi era intervenuta anche la solita Selvaggia Lucarelli con un eloquente “fai tristezza”, sul quale Salvini ha preferito glissare per non alimentare ulteriori polemiche.

