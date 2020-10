Alba Parietti esulta per la cancellazione dei decreti sicurezza: "Sconfitti odio e ignoranza, gli immigrati ci pagheranno le pensioni"

06 ottobre 2020 a

Smantellati de facto i decreti Sicurezza: niente più multe salate per le ong e porti aperti per tutti. Alba Parietti esulta: "Non ho letto nei dettagli il decreto ma posso dire che il primo dovere di un buon cristiano è quello dell'accoglienza. Soddisfatta quando la vita vince sull'ignoranza, che serve solo a creare odio, una delle piaghe della nostra società. Queste persone hanno bisogno di aiuto, nessuno attraversa il mare per voler delinquere, cercano solo una vita migliore". La showgirl, intervistata dall'Adnkronos, sembra dimenticare un piccolo dettaglio: giusto qualche giorno fa a Crema tre migranti hanno aggredito un 16enne per sottrargli la collanina d'oro.

"Io non giro con il rosario ma ho rispetto nell'essere umano - affonda la Parietti in una chiara frecciatina a Matteo Salvini -. Credo nella vita, nella compassione. Se riuscissimo a farli arrivare e poi smistarli anche in altri paesi, potrebbero lavorare, imparare una lingua, fare un mestiere che magari nessuno vuole fare. Io credo che chi sosterrà nei prossimi anni le nostre spese, chi pagherà le nostre pensioni, saranno anche loro".

