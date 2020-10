Annalisa Chirico contro Conte e lo stato d'emergenza: "Ecco a cosa gli sono serviti i poteri speciali"

08 ottobre 2020 a

In due righe, Annalisa Chirico smonta su Twitter 8 mesi di stato d'emergenza imposto dal governo di Giuseppe Conte (e prorogato fino al 31 gennaio 2021). Fin da febbraio, il premier ha avocato poteri speciali, bypassando spesso e volentieri il Parlamento e stravolgendo le normali modalità decisionali democratiche, in nome delle misure urgenti contro il coronavirus. Bene, ad oggi, sottolinea la giornalista, lo stato d’emergenza "è stato talmente risolutivo che: ci sono attese infinite per i tamponi, scarseggiano i reagenti, i posti di terapia intensiva sono gli stessi di prima, latitano i vaccini antinfluenzali, mancano i prof a scuola". Tutto vero, e purtroppo considerati i numeri crescenti del contagio fotografati dai bollettini quotidiani, la situazione pare destinata ad aggravarsi ulteriormente.

