Sono parole sentite quelle del capitano Lautaro Martinez rivolte ai tifosi dell’Inter per scusarsi dopo il ko di Champions. E cita Giacinto Facchetti: «“Ci sono giorni in cui essere interisti è facile, altri in cui è doveroso e giorni in cui esserlo è un onore”, oggi per tutti noi è doveroso esserlo. Forza Inter sempre».