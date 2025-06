Dritto e Rovescio, Francesca Manzini le suona alla sinistra: "Sbeffeggiate"

Francesca Manzini in difesa del decreto Sicurezza. Ospite di Dritto e Rovescio nella puntata in onda giovedì 5 giugno su Rete 4, la conduttrice radiofonica ha ricordato che "sicuramente ci sarà un inasprimento delle pene, però almeno ora ci sono. Prima non eravamo tutelati e purtroppo le forze dell'ordine erano sbeffeggiate da delinquenti e criminali, e noi non potevamo essere difesi. Ora, forse, con questo decreto ci sarà più tutela per noi". Da qui la frecciata alla sinistra: "Non diventiamo maledettamente incontentabili, che se c'è una tutela ci lamentiamo e se non c'è ci lamentiamo lo stesso".

Finita qui? Niente affatto. Riferendosi a Paolo Romano, anche lui ospite di Paolo Del Debbio, il volto di Striscia la Notizia ha sottolineato: "Anche io ho una casa e pago il mutuo, se mi viene occupata - ho una madre di 73 anni con me - restiamo fuori casa, a me dispiace...". Il decreto Sicurezza, diventato legge il 4 giugno, prevede un ampliamento del Codice Penale.