Jannik Sinner, bimba in lacrime: il regalo inaspettato

A prescindere dal finale, l’edizione 2025 del Roland Garros verrà ricordata come una delle più soddisfacenti per il tennis italiano. Due nostri rappresentanti tra i migliori quattro, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, e altri due già campioni nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori. Ormai la simpatia ed il tifo sugli spalti per i nostri tennisti la si percepisce su ogni superficie del circuito, dai più grandi ai più piccini. E questa storia ha a che fare proprio con uno di questi ultimi. Dopo il successo in tre set di Sinner contro Bublik (6-1; 7-5; 6-0), l’altoatesino ha regalato un’asciugamano ad una bambina dai capelli scuri, che è scoppiata in un dolcissimo pianto di emozione.

Nel classico giro di autografi post-partita, Sinner non ha avuto dubbi su chi premiare al Philippe-Chatrier, quella bimba così dolce che lo aspettava. Così l’ha raggiunta e le ha lasciato tra le mani il suo asciugamano, per poi firmarle il quaderno degli autografi. La bambina, dapprima stupita e con la bocca spalancata, inizialmente ha sorriso con stupore. Poi, però, quando Sinner si era già allontanato, l’emozione è diventata scrosciante ed è arrivato un pianto che le telecamere non hanno voluto perdere, considerandolo uno dei gesti più teneri dell’intero torneo. Mentre la piccola piangeva, il papà l’accarezzava, una scena da spezzare il fiato.