Dritto e Rovescio, la tregua di Paolo Del debbio: "Una gran rottura, ma...". Per una volta al fianco di Giuseppe Conte, la puntata si apre così

Spesso critico nei confronti del governo e di Giuseppe Conte, Paolo Del Debbio aprendo la puntata di Dritto e Rovescio di giovedì 8 ottobre si schiera con il premier e con la scelta di imporre l'obbligo di indossare la mascherina. Una presa di posizione logica, ineccepibile, in un momento difficile come questo con le recrudescenze dell'emergenza coronavirus. "Entro con la mascherina, gesto simbolico ma fino a un certo punto - premette Del Debbio -. Qui la posso togliere perché rispettiamo le distanze di sicurezza: tutti quelli che partecipano alla trasmissione ha passato un test sierologico. L'azienda ha una politica di sicurezza abbastanza significativa e pressante. La dovremo portare ovunque, quest'attrezzo qua è un po' una rottura. Ma non possiamo permetterci in Italia un altro lockdown e di ricadere nella situazione di aprile. Facciamo uno sforzo, ce la teniamo. È una rottura, sì. Ma lo è di più il lockdown", conclude Paolo Del Debbio, per poi iniziare a introdurre i temi e gli ospiti della puntata.

