Pierluigi Lopalco a Piazzapulita: "Salvini a Terracina, un incubo". Suona il telefono: imbarazzo in diretta

Qualche squillo di troppo in diretta a Piazzapulita. Il telefono suona, il virologo Pierluigi Lopalco è in collegamento e quando lo smartphone interrompe l'intervista è in imbarazzo. Corrado Formigli va avanti: "Quando vede Matteo Salvini e la folla umana a Terracina, lei cosa vede da epidemiologo?". "Un incubo, quell'imprudenza ha dato alla sanità pubblica un carico di tamponi che si sarebbero potuti risparmiare...".

E in quel momento, risquilla il telefonino. "Sarà qualcuno che vuole un tampone", ironizza Formigli. Poi si scopre la verità: lo smartphone non è del professore, oggi assessore alla sanità della Regione Puglia con il Pd, ma di Federico Rampini.

