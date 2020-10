PiazzaPulita, Giorgia Linardi di Sea Watch: "Decreti sicurezza, non è stato fatto abbastanza". Toh, cosa scorda sulle multe alle Ong

09 ottobre 2020 a

Lo smantellamento dei decreti sicurezza a Giorgia Linardi non basta. L'azione di M5s e Pd contro le leggi di Matteo Salvini per la portavoce della ong Sea Watch non è sufficiente. Il "grido di dolore" si alza dagli studi di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, nella puntata di giovedì 8 ottobre. "Il governo sui decreti sicurezza? Due passi avanti e uno indietro. Come il balletto della canzone Jerusalema, praticamente", premette la Linardi. E ancora, aggiunge che "sul soccorso in mare è stato mantenuto un pregiudizio: ci sono ancora le sanzioni per le Ong e invece dovevano essere cancellate". Peccato però che quelle sanzioni, ora, siano state ridotte a importi risibili, ma questo lady Sea Watch omette di ricordarlo. Infine, contesta anche la navi quarantena istituite dal governo: "Con quei soldi alcuni centri d'accoglienza sarebbero potuti diventare dei resort", conclude Giorgia Linardi.

"Siete peggio di Salvini". Clamorosa Giorgia Linardi, lady ong svela la farsa di Pd e M5s sugli immigrati (e la Lega gode)

