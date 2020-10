Carlo Acutis beato, Safiria Leccese: "Come San Francesco, la ricchezza per gli altri. Al funerale, i genitori hanno scoperto la sua seconda vita"

12 ottobre 2020 a

a

a

"Una grande emozione, c'erano tante persone con gli occhi lucidi". Safiria Leccese, in collegamento con Tgcom24, commenta la cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis, il 15enne milanese diventato beato ad Assisi. Una cerimonia, quello del "santo con le scarpe da tennis", condotta proprio dalla inviata di Mediaset, che lo scorso dicembre aveva incluso un ritratto del giovanissimo "morto in odore di santità" nel 2006 nel suo libro La ricchezza del bene.





Safiria Leccese sparita? "No, raddoppio. Mediaset è casa mia ma sogno una nuova tv. E a settembre rischiamo il baratro"

"Non pensavo sarebbe diventato beato così presto. Carlo, sulle orme di Francesco, era nato in una famiglia di imprenditori, molto ricca e ha capito come utilizzare la disponibilità economica, nel senso della condivisione. Suo papà ha raccontato come al funerale si siano ritrovati di fronte a una seconda vita di Carlo, con i clochard che aveva aiutato all'insaputa della famiglia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.