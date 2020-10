L'aria che tira, scacco matto di Myrta Merlino a Sileri: "State comodi?", il collegamento dal bus imbarazza il viceministro

13 ottobre 2020 a

a

a

Prima di chiudere la puntata odierna de L’aria che tira su La7, Myrta Merlino si è collegata in diretta con l’inviato Andrea Milluzzi, che si è infilato su un autobus molto popolare in quel di Milano per testare se è vero, come sostiene il Cts, che i mezzi pubblici non rappresentano un problema a livello di trasmissione del coronavirus. “State belli comodi?”, è la domanda della conduttrice: “No, siamo anche molto assembrati. Si dice sempre che i mezzi pubblici non sono un problema ma qui lo sono eccome. Capienza ridotta all’80 per cento? Non credo proprio, non sarà al 100 per cento ma al 98 sì”. “È il 110 per cento”, ha scherzato la Merlino che è poi tornata molto seria rivolgendosi a Pierpaolo Sileri: “Questa è un’altra riflessione che lascio al viceministro della Salute, c’è questo tema dei mezzi pubblici che va affrontato senza ipocrisia”. Anche perché sennò gli italiani hanno tutte le ragioni del mondo nel domandarsi perché sono costretti a fare tanti sacrifici, anche nella sfera privata, salvo poi non essere tutelati sui mezzi pubblici, dove il rischio di contagio è elevato a causa dei grandi assembramenti e nonostante l’utilizzo della mascherina.

"Stai dicendo che è un untore? Segniamocela". Sorgi difende Salvini dal delirio grillino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.