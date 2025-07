Elly Schlein sconcertante su Piantedosi: "Si confina in Albania"

A corto di argomenti la segretaria del Pd, Elly Schlein, si aggrappa a un disguido diplomatico per infangare il governo e il titolare del Viminale: "Un appassionato di respingimenti che viene respinto per ingresso irregolare", afferma a 'E' sempre Cartabianca' su Retequattro riferendosi a quanto accaduto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in Libia. "Non so se si autoconfinerà in Albania a questo punto", ha osservato.

Parole al vento. Poi attacca Giorgia Meloni: "A furia di dare spallate al governo potrei lussarmi la spalla? Apprezzo la preoccupazione" di Del Debbio "ma gli consiglierei di avere la stessa preoccupazione ortopedica per Giorgia Meloni che a furia di piegare la testa per le sue amicizie ideologiche con Trump, Netanyahu e Orban sta danneggiando l'interesse nazionale sui dazi, sul 5% e sul regalo che il governo ha fatto alle multinazionali americane accettando di esentarlo dalla tassa minima globale".