Reazione a catena, le Pari e patta fanno infuriare Insegno: "Ve lo tolgo"

Le tre sorelle toscane Stella, Sara e Valentina, soprannominate “le Pari e Patta” per la loro passione per gli scacchi, hanno conquistato il titolo di campionesse a Reazione a Catena, spodestando i precedenti campioni, gli Appuntamenti (Leonardo, Biagio e Riccardo). Le Pari e Patta, campionesse regionali di scacchi e abituate a pareggi nelle loro sfide, hanno dimostrato un’ottima intesa, vincendo l’Intesa Vincente con dieci parole, il doppio rispetto agli avversari. La loro abilità si è confermata all’Ultima Parola, dove hanno conquistato un montepremi di 2.266 euro, indovinando la parola vincente “Sospeso” dopo aver acquistato il Terzo Elemento.

Pino Insegno ha elogiato la loro performance, sottolineando il successo per essere alla loro prima partecipazione.Le Pari e Patta, affiatate e simpatiche, hanno scherzato sul loro legame: Sara, la sorella maggiore, ha ironizzato sul dover “sopportare” le sorelle minori. Durante la trasmissione, Insegno ha indagato sulla loro vita sentimentale, scoprendo che Sara e Stella sono single, mentre Valentina è fidanzata, così come gli ex campioni Appuntamenti, tutti single.

Gli Appuntamenti, nonostante le cinque parole trovate nell’Intesa Vincente, non sono riusciti a difendere il titolo, lasciando il programma con 6.084 euro in gettoni d’oro. E con Le Pari e Patta c'è stato qualche momento di tensione durante l'Intesa vincente dato che le tre concorrenti non usavano frasi di senso compiuto per le definizioni. Pino Insegno le ha riprese più volte: "Alla prossima vi tolgo un punto". Ma le tre sorelle forse hanno fatto finta di non capire...