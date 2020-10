CartaBianca, voci impazzite su Mauro Corona prima della diretta: "Non è stato neppure nominato", Bianca Berlinguer che fa?

13 ottobre 2020 a

Altro giro, o meglio altra settimana, e torna il tormentone. Questa sera, martedì 13 ottobre, andrà in onda la nuova puntata di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer su Rai 3. E, come da alcune settimane a questa parte, il pubblico e gli addetti ai lavori si interrogano: questa volta, Mauro Corona ci sarà oppure no? Lo scrittore e alpinista è scomparso dal giorno della ormai celeberrima litigata in cui diede della "gallina" alla Berlinguer. La scorsa settimana alcune voci affermavano che sarebbe tornato, ma così non è stato. Anzi, Corona non è stato neppure nominato nel corso della puntata. La Berlinguer sarebbe più incline a perdonarlo, non la Rai, che vuole tenerlo in panchina a lungo dopo l'ultima sfuriata. Nel frattempo, sui suoi profili social, Corona promuove la sua ultima fatica letteraria e i follower si dividono tra chi lo rivuole vdere subito in tv e chi, invece, lo invita a lasciar perdere per dedicarsi integralmente alla montagna e alla scrittura.

