Otto e Mezzo, Massimo Galli: "Lockdown a Milano? Si deve riflettere", i due studi che spingono verso la serrata

15 ottobre 2020 a

a

a

Tra chi prevede che tutto andrà per il peggio, da tempo, c'è il professor Massimo Galli. Il quale non fa eccezione a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di mercoledì 14 ottobre. Si parla di coronavirus e dell'aumento dei contagi, e spieg: Il tempo di scherzare è finito, continuando così faremo la fine della Francia. Dobbiamo ridurre il sovraffollamento nei trasporti". Ma, soprattutto, l'infettivologo del Sacco di Milano rivela uno studio effettuato su due comuni dell'area metropolitana del capoluogo lombardo, e spiega: "Dopo il lockdown casi azzerati, ora sono più colpite le aree meno impattate dalla prima ondata. Un lockdown a Milano? Bisogna ragionare". Insomma, un passo in più verso la serrata.

Sos Lega, la richiesta d'aiuto di GIuseppe Conte. Retroscena-Senaldi: la faccia tosta del premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.