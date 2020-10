Vincenzo De Luca, Pietro Calabresi a Piazzapulita: "Ha chiuso le scuole perché i ragazzi non votano e nessuno protesta"

15 ottobre 2020 a

"Sapete perché Vincenzo De Luca ha chiuso le scuole?". Pietro Calabresi, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, picchia duro sul governatore Pd della Campania, che ha deciso di mettere in semi-lockdown la regione chiudendo le scuole e le università e vietando le feste e le cerimonie. Secondo l'ex direttore di Repubblica, al di là della gravità della situazione coronavirus (oltre 1.000 nuovi casi in Campania, 8.800 in tutta Italia stando all'ultimo bollettino) c'è un motivo ben preciso dietro la scelta dello "sceriffo".

"Sono stati dati dei messaggi non coerenti ai cittadini. Si parte dalle scuole perché non c'è nessuno che protesta, i ragazzi non votano e non protestano. E così si fa un danno infinito al Paese. All'estero si è deciso di chiudere le scuole, ma contemporaneamente anche i bar, i pub, i ristoranti, i centri ricreativi". Insomma, ancora una volta l'amaro retrogusto elettorale dietro la gestione del potere di De Luca, capobastone indisturbato del Pd campano. E la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha definito "gravissima" la scelta del governatore.

